„Zitrusfrüchte und Blumen“ – unter diesem Thema leitet Sabine Wetzorke am Donnerstag, 25. Januar, von 14 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte im Haus der Vereine, Kasernenstr. 37, in Wittlich das nächste Aquarellmalen. Das Material wird für sechs Euro gestellt.