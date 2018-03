später lesen Erbeskopf Zum eigenen Rhythmus finden Teilen

Die Ergo- und Kunsttherapeutin Christine Hahn bietet am Samstag, 27. Januar, ein Seminar mit dem Titel „ In der Ruhe liegt die Kraft“ an. Die Veranstaltung im Hunsrückhaus ist von 10 bis 17 Uhr. Die Teilnehmer sollen lernen, sich und ihr Leben zu entschleunigen. Sie sollen bewusst zu ihrem eigenen Rhythmus zurückfinden. Mit diesem Seminar tanken die Besucher Ruhe, Kraft und Energie, so dass sie anschließend wieder erholt, erfrischt und mit Freude ihren Aufgaben begegnen. Die Teilnahme kostet 89 Euro. Es sind maximal acht Teilnehmer möglich.