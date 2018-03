später lesen Trier Zusätzliche Liederstunde für Kinder Teilen

Twittern

Teilen



(red) Wegen der großen Nachfrage gibt es am Freitag, 2. Februar, 16 Uhr, in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff einen Zusatztermin der Mitmach-Liederstunde „Singen macht Spaß, singen tut gut“ für Kinder von zwei bis acht Jahren sowie deren Eltern, Großeltern und weitere Interessenten. Das Programm gestaltet die Musikpädagogin Silvia Willwertz. Von ihr stammt auch die aktuelle Sonderausstellung „Kreative Musikwerkstatt – Kinder ganzheitlich stärken“, die noch bis 3. Februar läuft. Zu sehen sind kreative Selbstbau-Instrumente aus Alltags- und Naturmaterialien sowie Einblicke in die inklusive musikpädagogische Arbeit für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen.