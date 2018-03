Zusammenspiel von Natur und Kultur

Verlosung: Gewinnen Sie mit dem TV einen Aufenthalt in der niederländischen Provinz Gelderland.

Ein leidenschaftlicher Jäger und eine begeisterte Kunstsammlerin mit einem gemeinsamen Ideal: Natur und Kultur zum Wohle der Öffentlichkeit zusammenführen. Anton und Helene Kröller-Müller haben das Anfang des 20. Jahrhunderts in De Hoge Veluwe verwirklicht. Heute zählt das Gebiet zu den größten Nationalparks der Niederlanden.

Auf knapp 55 Quadratkilometern Fläche wird das kulturelle Erbe der Gründer gepflegt. Die Tierwelt ist vielfältig: vom seltenen Perlmuttschmetterling bis zum imposanten Rothirsch, vom bedrohten Wendehals bis zum seltenen Moorfrosch. Mit ein wenig Glück können ihnen Wanderer und Radfahrer, die in den Wäldern, Sandlandschaften, Flechtensteppen und Heidegebieten unterwegs sind, begegnen.

Wer den Park zu Fuß entdecken will, kann das auf einem der zahlreichen Wander- und Erlebnisrouten tun. Radfahrer stehen kostenlose Leihräder zur Verfügung, um die rund 40 Kilometer langen Wege zu erkunden.

Kunst und Architektur spielen in De Hoge Veluwe ebenso wichtige Rollen. Das Jachthuis Sint Hubertus, der ehemalige Landsitz des Ehepaars Kröller-Müller, ist eines der bedeutendsten Gebäude der Niederlande. An vielen Stellen im Park überraschen Kunstwerke, besonders eindrucksvoll ist der Skulpturengarten des Kröller-Müller-Museums. Mit 160 Werken auf 25 Hektar Fläche gilt er als einer der größten Europas. Das Museum besitzt die zweitgrößte Van-Gogh-Sammlung der Welt. Darüber hinaus gehören Exponate moderner Meister wie Claude Monet und Pablo Picasso zur Sammlung.

Der Nationalpark gehört zur Veluwe, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet der Niederlande. Hier in der Provinz Gelderland gibt es noch viele weitere Orte zum Staunen, zum Beispiel der Loenense Wasserfall, der höchste in den Niederlanden. 15 Meter stürzt das Wasser des Vrijenberger Kanals in die Tiefe. Lohnenswert ist auch ein Besuch in Arnheim, der Provinzhauptstadt von Gelderland.

Wer sich für das Leben in früheren Zeiten interessiert, sollte dem Nederlands Openluchtmuseum in Arnheim einen Besuch abstatten. In dem Freilichtmuseum laden 80 historische Gebäude, Bauernhöfe und Windmühlen zu einem Ausflug in die Vergangenheit ein. Wagenbauer, Schmied, Fischer, Müller und Bauern führen ihr Handwerk vor und lassen sich dabei helfen. Für Kinder gibt es in Arnheim ein besonders beliebtes Ziel: Burger‘s Zoo. In Busch, Wüste, Ozean, Mangroven und Steppe tummeln sich hier unter anderem Löwen, Nashörner, Zebras und Giraffen.

