später lesen Prag Zweites deutsches Opfer nach Brand in Prag bestätigt Teilen

Twittern

Teilen



(dpa) Nach dem Hotelbrand in Prag vom Wochenende ist ein zweites deutsches Todesopfer identifiziert worden. Die 1997 geborene Frau war am Sonntag im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, wie ein Sprecher der tschechischen Polizei mitteilte. Auch ein junger Deutscher sowie eine Touristin aus Südkorea hatten das verheerende Feuer nicht überlebt. Die Identität des vierten Todesopfers, einer Frau, ist noch unklar. Zwei Verletzte wurden nach Angaben der Agentur CTK noch im Krankenhaus behandelt. Der Brand war am Samstagabend in dem Viersternehotel „Eurostars David“ ausgebrochen. Rasch hatte sich dichter Rauch in dem historischen Gebäude aus dem Jahr 1884 ausgebreitet.