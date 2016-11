80.000 Euro Schaden nach Küchenbrand in Speicher

Foto: Agentur Siko

(Speicher) Am Samstag ist es gegen 13.30 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Neustraße in Speicher (Kreis Bitburg-Prüm) gekommen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 80.000 Euro.