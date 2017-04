Genau vier Minuten hat es gedauert, dann waren alle 300 Karten für die Veranstaltung „Einblicke – Menschen mit Geschichte und Geschichten“ mit Gregor Gysi und Herbert Fandel, die am 4. Mai im Festsaal des Hauses Beda geplant ist.



"Der Vorverkauf startete heute um 8 Uhr und um 8.04 Uhr waren alle 300 Plätze im Haus Beda vergriffen", sagt Herbert Fandel am Montag gegenüber volksfreund.de.

Der ehemalige Fifa-Schiedsrichter und Chef des Kulturamtes im Eifelkreis Bitburg-Prüm hatte in seiner Talkreihe zuletzt politische Schwergewichte wie Wolfgang Bosbach, Julia Klöckner und Malu Dreyer.