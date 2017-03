Ein amerikanischer Biker befuhr die Strecke zwischen Dudeldorf und dem Kreisel Spangdahlem, als er in einer S-Kurve vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn die Kontrolle verlor, und dabei im Straßengraben landete.



Dabei wurde der Fahrer verletzt. Nach notärztlicher Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht, die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bitburg, die US Police Airbase Spangdahlem sowie das DRK Badem und Bitburg mit Notarzt.