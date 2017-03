Wie die Polizei Bitburg mitteilte, sei es in der Nacht in der Thilmanystraße zu dem Vorfall gekommen. Dort hätten ein oder mehrere Unbekannte an mindestens fünf geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt oder abgeschlagen. Der Schaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Die Polizei sucht weitere Geschädigte und vor allem Zeugen. Hinweise an die Polizeiinspektion Bitburg, 06561/96850.