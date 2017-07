Nach bisherigen Informationen sind an dem Verkehrsunfall ein Lkw und zwei Autos beteiligt. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Notärzte und Hubschrauber sind laut Polizei verständigt.



Die B 51 ist in diesem Bereich vorübergehend gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Unfallort zu umfahren.



Die Feuerwehr versucht gerade, die Unfallstelle zu räumen, wie die Polizei Bitburg mitteilt. Der Verkehr solle, sobald es geht, einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.



Außerdem müsse die Autobahnausfahrt von Prüm kommend nach Bitburg komplett gesperrt werden. Wie lange, sei noch unklar.



Weitere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Wir bitten darum, von Rückfragen abzusehen.