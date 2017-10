Bezirkstierschau: Premiere in Fließem

Premiere im neuen Umfeld: Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel, die Züchtervereinigung sowie die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz haben erstmals auf dem Gelände der Rinder-Union West (RUW) in Fließem den Internationalen Grünlandtag in Verbindung mit der 11. Bezirkstierschau ausgerichtet. Tausende Besucher besuchten die Veranstaltung an diesem sommerlichen Herbstsonntag."Nein, heute ist kein Beda-Markt", sagte RUW-Regionalleiter Gerd Grebener. "Es ist eher die Generalprobe für das, was kommen könnte", ergänzte der verantwortliche Mann in Fließem, der den Bitburger Beda-Markt mit organisiert. "Wir sehen, dass wir mit allen Ausstellern, den Besuchern und der ganzen Atmosphäre hervorragend arbeiten können." Rund 200 Tiere begutachteten die Preisrichter bei der Bezirkstierschau. "Wir haben heute ein sehr hohes Niveau gesehen: hervorragende Tiere mit besten Anlagen, professionell präsentiert", sagte Henrik Wille, Preisrichter aus Essen. Die Vorführungen fanden in der neu errichteten Multifunktionshalle statt, wo am Ende der "Grand Champion" gekürt wurde.Auch das Publikum verfolgte das Schaulaufen interessiert. "Perfekt organisiert. Das macht Spaß, sich in dieser neuen Umgebung umzusehen, die Tierschau zu verfolgen und sich an den Ständen Fachinformationen einzuholen", sagte Ulrich Weber, Landwirt aus dem Kreis Trier-Saarburg.Interessiert verfolgt auch Rudi Rinnen das Geschehen vor Ort. Der Macher des Beda-Marktes zeigte Verständnis für die Vorgehensweise der RUW: "Das ist professionell organisiert, und die Veranstaltung wird gut von den Besuchern angenommen." Dass die RUW ihre Aktivitäten an ihrem Standort konzentriere, sei folgerichtig. Das sei ein Meilenstein für die RUW und deren Standort in der Eifel. "Ich kann das gut nachvollziehen", sagte Rinnen. In der Stadt Bitburg gehe es jetzt darum, sich für die Ausrichtung des Beda-Marktes im nächsten Jahr klar aufzustellen.Informationen zu den Themen Saatgut und Düngung, Schutz des Trinkwassers sowie Nachsaat in der Grünlandregion Eifel-Ardennen präsentierte das DLR Eifel. "Wir stellen heute das vor, was wir in unserem Versuchswesen erarbeiten", sagte Dr. Herbert von Fracken-Welz.Im weitläufigen Gelände waren alle namhaften Hersteller und Dienstleister der Branche sowie die Molkereien vertreten. Eine Veranstaltung, die beim Publikum auf großen Zuspruch traf.