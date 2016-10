Einbrecher steigen im Raum Bitburg in zwei Schulen und eine Kita ein

Schüler, Lehrer, Kinder und Erzieher staunten am Montagmorgen nicht schlecht, als sie die aufgebrochenen Fenster und Türen ihrer Einrichtungen erblickten. Nach Angaben der Polizei-Inspektion Bitburg sollen Einbrecher am Wochenende in zwei Schulen und eine Kindertagesstätte in Bitburg, Neuerburg und Seffern eingebrochen sein.

Wolfgang Zenner, Pressesprecher der Polizei-Inspektion Bitburg: „Die Täter haben dort aus Spardosen und Kassen nur geringe Geldbeträge erbeutet. Der Sachschaden ist dagegen immens.“



Bitburg: So sollen zwischen Freitag und Sonntag ein oder mehrere Täter vermutlich durch eine Notausgangstür in das Gebäude der Realschule plus im Talweg in Bitburg eingedrungen sein. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Türen aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde in der Bitburger Realschule „lediglich ein Schlüssel“ entwendet.



Seffern: Ebenfalls am Wochenende sollen Einbrecher in die Grundschule in Seffern eingestiegen sein. Dabei brachen der oder die Täter die Haupteingangstür auf und entwendeten Bargeld aus einer Klassenkasse und einer Getränkekasse.



Neuerburg: Ein weiterer Einbruch ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag in der Kindertagesstätte in Neuerburg am alten Friedhof. Dort gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln einer Schiebetür in das Gebäude und stahlen eine geringe Menge Bargeld aus einer Kasse. „Es spricht einiges dafür, dass es sich in allen drei Fällen um die gleichen Täter handelt“, sagt Zenner, „möglich wäre das.“



Über die Spurenlage und den aktuellen Stand der Ermittlungen will die Polizei aber derzeit keine detaillierteren Informationen preisgeben. Täter oder Verdächtige kann sie zur Zeit aber noch nicht präsentieren.



Die Polizei-Inspektion Bitburg, Telefon 06561/96850, bittet um Zeugenhinweise.