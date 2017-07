Zu einem Flächenbrand mussten am Freitagnachmittag die Feuerwehren in die Talstraße nach Bettingen ausrücken. Eine Grünfläche von rund 100 Quadratmetern war hinter einem Haus aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Ein Landwirt, der das zufällig sah, fuhr mit seinem Traktor mit Gülle-Anhänger zum Brandort und löschte das Feuer mit Gülle. Die Feuerwehren aus Bettingen und Oberweis brauchten fast nicht mehr einzugreifen. Verletzt wurde niemand. siko