Der Mini schleuderte zunächst nach rechts in den Graben, überschlug sich im Anschluss und blieb mit dem Dach quer auf der Straße liegen. Hierbei zog sich der Fahrer so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer erstennotärztlichen Versorgung am Unfallort in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. AmPKW entstand Totalschaden. Im Einsatz waren ein Notarzt und das DRK.