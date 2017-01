Küchenbrand in Bitburg: Feuerwehr verhindert weiteres Ausbreiten der Flammen

(Bitburg) In einem Wohnhaus in Bitburg ist am Samstagmittag kurz nach 13 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Küche in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte noch rechtzeitig ein Übergreifen der Flammen auf das Hausdach verhindern.