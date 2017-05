Modell-Wasserflugzeuge in Biersdorf: Mit drei Metern Spannweite über den See

Das größte Flugschiff der Welt war in den 30er Jahren die "Dornier Do X" mit zwölf Motoren, 7680 PS, einer Spannweite von 48 Metern und Platz für 166 Passagiere. Die Maschine hatte riesige Tragflächen, die Hauptflügel samt Hilfsflügeln hatten eine Größe von mehr als 500 Quadratmetern. Die Modell-Version mit einer Spannweite von 2,3 Metern führt Hans-Jürgen Götte kommendes Wochenende in Biersdorf vor. Götte ist Organisator der Wasserflugschau, die am 27. und 28. Mai zum ersten Mal am Stausee stattfindet.Erwartet werden etwa 30 Piloten - teils auch von weit her. "Wir haben Anmeldungen von Teilnehmern aus Köln und auch vom Bodensee", sagt Götte. Zu sehen sind insgesamt rund 50 Modelle. Es sollen für die Zuschauer teils Original-Nachbauten von älteren Flugschiffen, aber auch moderne Flugzeuge zu sehen sein.Gestartet wird an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. Die leichten Modelle bis fünf Kilogramm starten nach Absprache der Piloten untereinander. Die großen Modelle bis 25 Kilogramm, für die es eine extra Aufstiegsgenehmigung vom Landesbetrieb Mobilität gab, fliegen nach besonderer Ankündigung jeweils für etwa fünf Minuten. "Jemand vom Bodensee bringt ein Flugzeug mit etwa drei Metern Spannweite mit", sagt Götte. Wenn die Premiere gut laufe, wiederhole man das Ganze nächstes Jahr. Der Eintritt ist frei.Weitere Informationen und Anmeldungen für Piloten von Modell-Wasserflugzeugen, die teilnehmen möchten, per Mail an: goettebitburg@aol.com