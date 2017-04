Um die Sicherheit auf der B 51 zur erhöhen, werden zurzeit die beiden Einfädelspuren an der Anschlusstelle Bitburg-Stahl um bis zu 200 Meter verlängert, Jetzt ist der Unterbau fertig und die Bauarbeiter haben mit dem Asphaltieren der Spur in Richtung Trier begonnen. Sobald die Beschleunigungsstreifen fertig sind, wird mit dem Bau des Kreisels an der B 50 zwischen Stahl und der B-51-Auffahrt begonnen.