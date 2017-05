Stairrun-Wettkampf in Berlin: So schnell sind Feuerwehrleute aus der Eifel

(red) 110 Höhenmeter, 39 Stockwerke oder 770 Stufen - der siebte Firefighter Stairrun in Berlin ringt den teilnehmenden Feuerwehrleuten einiges ab. 772 Einsatzkräfte aus elf Ländern traten in Zweierteams gegeneinander an - mit dabei vier Teams der Freiwilligen Feuerwehr Speicher, Röhl und Dudeldorf. Die Teilnehmer starteten in sechs Blöcken in einem Abstand von 30 Sekunden.



Das älteste Team in diesem Jahr bringt es zusammengerechnet auf 119 Lebensjahre. Die schnellsten Brandbekämpfer kamen aus Polen. Sie verbesserten ihren eigenen Rekord aus dem letzten Jahr um eine Sekunde, auf 5:41,1 Minuten.



Am Samstag haben sich die vier Teams der Freiwilligen Feuerwehr Speicher, Röhl und Dudeldorf der Herausforderung erneut gestellt. "Wenn man anfängt, fragt man sich schon, wieso man das hier eigentlich macht", sagte Reinhold Antony (56), der mit seinem Teampartner Matthias Hüwels (54) in der Oldies-XL-Wertung den 15. Platz in der Alterswertung belegte. Der Blick von der Terrasse des Park Inn Hotels, in dessen Treppenhaus der Wettbewerb stattfand, und das gute Gefühl, es geschafft zu haben, entschädige aber allemal.



Alle Teilnehmer des Laufes zeigten sich stolz, die anstrengende Leistung gut gemeistert zu haben und freuen sich schon auf den Start im nächsten Jahr. Ihr Fazit zum Wettkampf: "Wer oben ankommt, ist fit für den Feuerwehreinsatz!"



Die Platzierung der Teams aus der Eifel in der Gesamtwertung: Platz 203: Mario Brüders und Lutz Kivel, 11:03,8 Minuten, Team Dudeldorf. Platz 240: Matthias Hüwels und Reinhold Antony, 11:36,0 Minuten, Team Speicher 1. Platz 245: Frank Henrichs und Benjamin Milbach, 11:45,1 Minuten, Team Speicher 3. Platz 287: Christian Feltges und Marco Banz, 12:52,7 Minuten, Team Speicher 2.