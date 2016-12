Nach Angaben der Polizei Daun, war eine 31-jährige Autofahrerin am Donnerstagmittag kurz vor 13 Uhr auf der K 69 von Wiesbaum kommend in Richtung Feusdorf unterwegs. Auf gerader Strecke sei sie aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.