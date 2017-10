Laut Polizei wurden die ausgehobenen Kananlabdeckungen mehrfach auf die Straße geworfen, sodass diese in Einzelteile zerbrachen und auf der Fahrbahn liegen blieben.



Gegen 8:30 Uhr am Freitagmorgen befuhr eine 48-Jährige aus der VGV Daun mit ihrem Fahrzeug die Bahnhofstraße, erblickte eines der Metallstücke nicht mehr rechtzeitig fuhr mit ihrem Fahrzeug darüber. Das Auto wurde hierbei am hinteren linken Reifen beschädigt.



Hinweise zur Tat (Aushebung der Kanaldeckel) bitte an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260.