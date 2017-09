Segelflugausbildung in Mehren: Ein Schritt in Richtung Traumjob

Von Aufwind zu Aufwind gleiten sie lautlos und können dabei die Landschaft von oben genießen: die Segelflieger, die ihre Heimat oberhalb von Schalkenmehrener und Weinfelder Maar haben. Der Verein besteht seit 60 Jahren, hat rund 50 Mitglieder und legt seit jeher großen Wert auf die Nachwuchsarbeit.Aktuell sind vier Jugendliche in der Segelflug-Ausbildung, einer von ihnen ist Alexander Jung aus Mehren. Der 15-Jährige hat vor einigen Tagen seinen ersten Alleinflug mit einem Segelflugzeug absolviert. Und, wie war’s? "Ein Gefühl von Freiheit. Es ist doch etwas anderes, wenn man den Anweisungen des Fluglehrers folgen muss, und nun alles selbst im Griff haben muss."Der von seinen Fluglehrern als außergewöhnlich talentiert bezeichnete Nachwuchs-Pilot ist nach Mitteilung des Segelflugvereins schon nach rund 40 Starts auf der Senheld mit Lehrer erstmals drei Mal ohne jede Beanstandung geflogen und hat damit die sogenannte A-Prüfung bestanden.Alexander wird nun erst mal alleine unter Aufsicht eines Fluglehrers, der nicht an Bord sein muss, seine fliegerischen Fertigkeiten perfektionieren, bis er dann mit 16 Jahren mit einer schriftlichen und praktischen Prüfung die staatliche "Privatpilotenlizenz" erwerben kann.Dabei soll es nicht bleiben, denn der Mehrener will das Fiegen zum Beruf machen. "Das ist mein großes Ziel, deshalb habe ich vor gut einem halben Jahr mit dem Segelfliegen begonnen", erzählt der Schüler des Thomas-Morus-Gymnasiums in Daun. Geht sein Wunsch in Erfüllung, wird sein Berufsleben überwiegend über den Wolken stattfinden - "und das am liebsten bei der Lufthansa".