(Update) Kreistag Vulkaneifel aktuell: Kreistag Vulkaneifel vertagt Debatte um Gesteinsabbau

(mh) Der Kreistag Vulkaneifel hat heute Abend die geplante Debatte zum Thema Gesteinsabbau vertagt. Der Leitende Planer der Planunungsgemeinschaft Region Trier, Roland Wernig, hatte krankheitsbedingt kurzfristig sein Kommen abgesagt, sein Stellvertreter ist laut Landrat Heinz-Peter Thiel in Urlaub. Wernig hätte einen Zwischenbericht über den sogenannten Rohstoffdialog geben sollen. Dabei unterhalten sich Politik, Abbauunternehmen und Naturschützer über die Rahmenbedingungen und Ziele des Gesteinsabbaus in der Vulkaneifel - und sollen unter externer Moderation konkrete Regelungen für die Zukunft festlegen. Eine erste Gesprächsrunde hatte es bereits gegeben - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Zwischenbericht soll nun kurz nach Ostern erfolgen.



Der Rohstoffdialog ist angestoßen worden, weil viele Bürger sich gegen die Gesteinsabbaupläne des Landesamtes für Geologie und Bergbau gewendet haben. Diese sahen eine massive Erweiterung der Gruben vor.





Petry bringt Personalkarussell in Schwung



Der Bahnunternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der gemeinnützigen Bahnbetriebswerk GmbH, die die Musik- und Kulturevents im Lokschuppen in Gerolstein veranstaltet, hat sowohl im Verbandsgemeinderat als auch im Kreistag sein Mandat niedergelegt. Kurz zuvor hatte er wegen eines Streits mit der Stadt Gerolstein angekündigt, ab 2018 keine Kulturevents mehr im Lokschuppen veranstalten zu wollen. Parallel dazu hat der Landesrechnungshof die Verschwendung von Steuergeld bei der Lokschuppensanierung kritisiert und Konsequenzen gefordert (der TV berichtete).



Petrys Platz im Kreistag hat bereits Uwe Schneider (SPD) aus Gerolstein eingenommen. Laut aktueller Wahl im Kreistag übernimmt dieser auch dessen Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss sowie in den Aufsichtsräten von Wirtschaftsförderungs- und Natur- und Geopark-Gesellschaft.



Im Schulträgerausschuss nimmt Martin Löhnertz aus Esch, in der Verbandsversammlung VRT Georg Linnerth aus Gerolstein und in der Verbandsversammlung des Landkreistags RLP Dieter Demoulin den Platz von Petry ein.