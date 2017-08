Viele Stände, tausende Besucher: Kirmesmittwoch in Daun läuft gut (Fotos/Video)

So viele Menschen wir an diesem Tag kommen sonst selten nach Daun, vermutlich ist er sogar der besucherstärkste Tag im Jahr: der abschließende Kirmesmittwoch mit dem Laurentiusmarkt. Aktuell galt das auf jeden Fall. Mehrere Tausend Besucher zog es in die Kreisstadt, die bereits am Morgen gut gefüllt war und in der ab Mittag dichtes Gedränge herrschte – was bis zum Abend anhalten sollte.Den Laurentiusmarkt mit seinen vielen Ständen von der Garten- bis in die Wirichstraße besuchen Gäste aus dem gesamten Kreis und darüber hinaus. Um zu schauen, was die Händler alles anzubieten haben. Um zu kaufen, eine Kleinigkeit zu essen und vor allem, um Bekannte zu treffen und ein Schwätzchen zu halten. Das bestätigt Alfred Habermann aus Daun-Pützborn, der mit seiner Frau über den Markt geht. Er sagt: „Es ist schön, hier Altbekannte zu treffen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Außerdem erfährt man hier alle Neuigkeiten.“Leonie Faber aus Daun-Pützborn hat eine große Einkaufsliste mitgebracht. Darauf stehen unter anderem Spüllappen, Glühbirnen und ein Ersatzteil für die Halskette. Außerdem genieße sie es, „mit meinem Mann hier zu frühstücken und dem Treiben zuzuschauen“. Dabei hat sie festgestellt: „Ich glaube, in Daun gibt es einen Babyboom – so viele junge Frauen, die ich mit Kinderwagen gesehen habe.“ Ihrem Mann Alfred Thelen gefällt es, „dass man hier auf dem Markt mal wieder platt hört“.Anita Adams aus Kirchweiler zieht es zu den Verkaufsständen – und zwar nicht in erster Linie, weil sie noch so viele Küchenhelfer benötigt, sondern wegen der amüsanten Vorführungen. Sie sagt: „Einige der Händler haben echte Entertainerqualitäten. Schon allein deswegen lohnt sich der Weg hierher.“Einer von ihnen ist Valentin Filbert aus Bayern, der gekonnt und wortreich seine Küchenhelfer präsentiert – und an die Frau bringt.Und weil die Händler offensichtlich gute Geschäfte machen, hat es auch Marktmeister Hans-Dieter Wilhelm leicht und trifft beim Kassieren der Standgebühr (fünf Euro pro Meter) zumeist auf gut gelaunte Kundschaft. Er sagt: „Die Stimmung unter den Händlern ist gut.“ Auch er ist mit dem Verlauf von Markt und Kirmes zufrieden, ist lediglich etwas verärgert darüber, „dass wir Mittwochfrüh sieben Autos abschleppen lassen mussten, weil sie Standplätze blockierten“.Seine Bilanz: „Die Umstellung von Gläsern auf Plastikbecher ist akzeptiert worden. Ich hatte überhaupt keine negative Rückmeldung dazu.“ Für nächstes Jahr wünscht er sich „noch weniger Textil und dafür andere Angebote“.