Frühlingsgefühle bei Groß und Klein - Neuer Kyllpark in Gerolstein eingeweiht (Fotos)

Derweil Gerolsteins Stadtbürgermeister Friedhelm Bongartz (CDU) noch lobende Worte für das Vorhaben fand ("Das Projekt ist eine enorme Bereicherung für die Stadt, es bedeutet eine massive Erhöhung der Lebensqualität.") und die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) nochmals den Landeszuschuss "von über einer Million Euro für diesen ersten Bauabschnitt" hervorhob und schwärmte ("Ein besonderer Platz, an dem man Erholung finden kann."), zog es einige Eltern mit ihren Kindern schon ans Wasser. Denn sie wollten endlich den neuen Spielplatz ausprobieren. So auch Nicole Kunze und ihr Sohn Tom (2), der eine Runde um die andere durch kalte Wasserbecken spazierte und seinen Spaß dabei hatte - ebenso wie Sam (3) und Moritz (5). Da schmerzten einem die eigenen Füße schon beim Hinsehen. Aber egal. Denn das Wetter spielten bei der Eröffnungsfeier mit: Angenehme 20 Grad Celsius, und die Frühlingssonne tauchte das gesamte Areal, wo noch viel anwachsen muss, in herrliche Farben.Welche Anziehungskraft das neue Naherholungsgebiet mitten im Herzen von Gerolstein ausüben kann, zeigte sich bereits am Wochenende zuvor. Hunderte große und kleine Besucher bevölkerten das Areal am Wasser, machten einen Spaziergang, plantschten im Wasser oder ruhten sich auf der Wiese oder einer der Bänke aus. Denn nicht nur die Kinder haben am neugestalteten Park an der Kyll beim Rathaus offensichtlich ihre Freude, sondern auch die älteren Mitbürger. Auch bei der Eröffnungsfeier, bei der Stadtsoldat Klaus Wollwert mit Fanfarenklängen und donnernden Salutschüssen den akustischen Startschuss gegeben hatte, waren etliche von ihnen dabei. Zwei Damen hatten es sich auf einer Bank oberhalb des Flusses gemütlich gemacht. "Und gefällt es hier sehr gut, wir spazieren hier gerne entlang und ruhen uns aus", sagte die eine Dame. Ihre Freundin fügte hinzu: "Ich hoffe aber, dass alles auch so schön bleibt und nicht verschandelt wird."