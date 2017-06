Kommunalreform: Hillesheim will die Dreier-Fusion mit Gerolstein und der Oberen Kyll

Hingegen kam der VG-Rat am Mittwoch nicht seiner gesetzlichen Pflicht nach, einen Termin für die Bürgermeisterwahl festzulegen und eine Stellenausschreibung auf den Weg zu bringen. Begründung: Man wolle keine Fakten für eine achtjährige Amtszeit eines Bürgermeisters der alten VG Hillesheim schaffen, wenn ab 2019 eine neue Dreier-VG startet - die dann ebenfalls einen weiteren Bürgermeister benötigt. Das sei angesichts der Versorgungsbezüge teuer und der Bevölkerung nicht zu vermitteln.



Viel mehr bittet der VG-Rat die Kommunalaufsicht im Innenministerium, die Amtszeit der jetzigen Amtsinhaberin Heike Bohn parteilos) um ein Jahr zu verlängern - bis zum geplanten Start der neuen Groß-VG. Die Amtszeit von Amtsinhaberin Bohn, die vor Jahren wegen des geplanten Fusionstermins zum 1. Januar 2018 verkürzt worden war, läuft zum Jahresende aus.



Der Rat in Gerolstein tagt am 28. Juni in Sachen Dreier-Fusion, der an der Oberen Kyll am 6. Juli.