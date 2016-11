In gerade einmal zehn Wochen hat das Abrissunternehmen Scherer das ehemalige 45 auf 240 Meter große Hauptproduktionsgebäude auf dem alten Werksgelände des Gerolsteiner Brunnens zurückgebaut. Was auf dem insgesamt mehr als 30 000 Quadratmeter großen Gelände in der Brunnenstraße künftig angesiedelt wird, auf dem der Brunnen Ende 2013 seinen Betrieb eingestellt hat, ist noch immer unklar. Planungen laufen aber bereits. Rund 28 000 Quadratmeter stehen für die Ansiedlung von gewerblichen und touristischen Angeboten, Wohnungen etc. zur Verfügung. (mh)