Fusionsverhandlungen mit Saarburg: Keller VG-Ratsmitglied kritisiert Verhandlungsergebnisse

Manfred Rauber, SPD-Fraktionschef im Keller Verbandsgemeinderat, verlas am Donnerstagabend in einer Sitzung des VG-Rats eine mehr als vier Seiten lange „persönliche Erklärung“. Darin kommt Rauber zu dem Schluss, dass für ihn nun der Punkt gekommen sei, „bei dem ich öffentlich ein Veto einlegen muss“. Er fühle sich derzeit als Ortsbürgermeister von Waldweiler ebenso wie als Rats- und Ausschussmitglied im Auftrag der Keller Bürger nicht in der Lage, eine Empfehlung zur künftigen Ausrichtung der neuen VG Kell auszusprechen, sagte Rauber. Zudem stelle er sich die Frage, ob das bislang Verhandelte „wirklich das Optimum für die derzeitige VG Kell“ sei.



Bei Themen, die Gebühren und Beiträge beträfen, lägen aus seiner Sicht „keine abschließenden Fakten“ vor, „die für mich ein Pro oder Kontra erkennen lassen“. Er vermisse zudem das Engagement auf Keller Seite zur „Stärkung des Hochwaldraums“ und zur „Sicherung unseres Verwaltungssitzes in Kell“. Es sei bei Gemeinden im östlichen Teil der VG die Rede davon gewesen, wichtige Pflöcke zu setzen, sprich Mindestforderungen für die Gespräche wie zum Beispiel eine eigenständige starke Fachabteilung der künftigen Verwaltung in Kell. Daraus seien lediglich „marode Zahnstocher“ geworden, stellte Rauber fest. Er frage sich daher ernsthaft, „ob wir wirklich noch in Verhandlungen sind oder bereits aufgegeben haben?!“



Als aktuelles Beispiel, das am Dienstag Thema beim Treffen der Keller und Saarburger Lenkungsgruppe war, nannte Rauber die VG-Werke. Die Keller Seite habe Faktoren vorgelegt, die für einen Werksitz in Kell am See sprächen. Von Saarburger Seite werde argumentiert, dass der Sitz „zwingend in der Mitte der neuen VG und somit in Saarburg sein müsse“. Ein Standort an der Grenze der neuen VG führe zu erheblichen Mehrkosten wegen notwendiger Fahrten und Abstimmungsgespräche. „Für mich ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass wir bereits bei der geringsten Gegenargumentation der VG Saarburg resignieren und keinerlei Anzeichen mehr zeigen, dennoch für unseren Werkstandort Kell zu kämpfen“, erklärte der SPD-Fraktionschef. In Saarburg sei ein neues Verwaltungsgebäude für „grob geschätzt 1,5 Millionen Euro“ nötig, in Kell stünden dann vorhandene Gebäude leer. Er wolle mit seiner Erklärung „nichts kaputt reden“, sehe es aber als seine Aufgabe, die Dinge kritisch zu hinterfragen, sagte Rauber. Den Bürgern auch der VG Hermeskeil als möglichem anderen Fusionspartner habe man vergangenes Jahr bei einer Bürgerversammlung in der Manderner Siebenbornhalle versprochen, dass mit der VG Saarburg zwar verhandelt werde, die Tür für Hermeskeil aber nicht zu sein. Mit den Hermeskeilern sei das Thema Werksitz in früheren Gesprächen bereits geklärt worden, dieser würde „ausschließlich in Kell“ sein. Er fordere die Verwaltung daher auf, ab sofort die VG Hermeskeil „in den weiteren Verhandlungsprozess zu involvieren“, sagte Rauber. Nur so sei ein „realistischer Vergleich“ möglich, der es am Ende erlaube, „in einem fairen Abwägungsprozess eine abschließende Entscheidung zu treffen“.



Martin Alten (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kell am See, verwies darauf, dass es einen einstimmigen VG-Ratsbeschluss gebe, mit der VG Saarburg zu verhandeln. Es gebe dagegen keinen Beschluss, dass ein Sitz der Werke in Kell als Bedingung gestellt werde. Er werde der Aufforderung, jetzt auch mit der VG Hermeskeil zu verhandeln, nicht nachkommen. Rauber habe eine „Einzelmeinung“ geäußert. Es wäre nun „der falsche Weg“, alles infrage zu stellen, „nur weil es an einer Stelle hakt“. Seiner Meinung nach seien die Verhandlungen mit Saarburg „auf einem guten Weg“. Strittige Punkte zum Thema Werke habe man in die Ausschüsse zurückverwiesen, um sie dort noch einmal aufzuarbeiten.