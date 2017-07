Gusenburger Rat weist Bürgerbegehren zu geplanten Windrädern zurück

(cweb) Der Gemeinderat hat das Bürgerbegehren, für das eine Arbeitsgemeinschaft aus dem Dorf 147 gültige Unterschriften gesammelt hatte, für nicht zulässig erklärt und zurückgewiesen. Die Zahl der Unterschriften war dafür nicht ausschlaggebend, denn 85 Unterschriften hätten gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung ausgereicht, um einen Bürgerentscheid folgen zu lassen.



Die Fraktionen im Rat begründeten ihren Schritt hauptsächlich mit rechtlichen Problemen, die je nach Ergebnis eines Bürgerentscheids auf die Ortsgemeinde zukommen könnten. Das Begehren der Bürger ziele darauf ab, vier geplante Windräder auf der Grendericher Höhe zu verhindern. Für diese Fläche habe die Gemeinde jedoch „bindende Verträge“ mit Windkraftinvestoren geschlossen. Wolle sie diese Verträge aufkündigen, entstünde „eine Menge rechtlicher Komplikationen“, sagte Michael Hülpes, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil, in der Sitzung. Hülpes teilte zudem mit, dass die Ortsgemeinde bei einer Laufzeit der Windräder von 25 Jahren auf Pachteinnahmen in Höhe von insgesamt rund sechs Millionen Euro verzichten würde.



Auf die von der Ratsmehrheit befürchteten rechtlichen Hürden hatte auch der Rechtsanwalt Reinhard Hendler, der die VG Hermeskeil bei der Flächennutzungsplanung für Windkraft als Rechtsbeistand betreut, hingewiesen. Die Ortsgemeinde Gusenburg hatte ihn um eine Stellungnahme zu dem eingereichten Bürgerbegehren gebeten. Darin kommt der Jurist zu dem Schluss, dass das Begehren nicht zulässig sei. Dieser Stellungnahme hatte sich laut Hülpes auch die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg „inhaltlich“ angeschlossen.



Die Befürworter des Bürgerbegehrens erklärten am Montagabend in der Sitzung, dass sie den Anwalt für „befangen“ hielten. Sie kritisierten das Beauftragen einer rechtlichen Stellungnahme durch die Ortsgemeinde Gusenburg als „fast schon eine Mobilmachung gegen die eigenen Bürger“, wie Martin Weiß in Vertretung seiner Frau Agnes, eine der Initiatorinnen des Begehrens, erklärte. Nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft Lebenswertes Gusenburg erweise sich das Gutachten als „Schall und Rauch“, wenn man die Argumente für die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens genauer betrachte, sagte Weiß.