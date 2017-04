Kochgenuss und schwere Fahrzeuge zum Auftakt der Hochwald-Gewerbeschau in Hermeskeil

In und rund um die Hochwaldhalle zeigen noch bis Sonntag mehr als 50 Aussteller aus den Branchen Handwerk, Technik, Bauen, Gesundheit, Einzelhandel und Tourismus, was sie zu bieten haben.Neu im Rahmenprogramm der Leistungsschau ist eine Bühne im Foyer der Hochwaldhalle, auf der an beiden Messetagen Veranstaltungen geboten werden. Ein geschmackvoller Höhepunkt am Samstag war eine Live-Kochshow der Regionalinitiative „Ebbes von Hei“, für die sich Koch Michael Krämer aus Kell am See prominente Unterstützung organisiert hatte. Der Hermeskeiler Stadtchef Mathias Queck, Verbandsbürgermeister Michael Hülpes und HGV-Vorstand Christian Kruchten hatten sich die Kochschürzen umgebunden und halfen bei der Zubereitung von Lachsforelle, Rindfleisch, Obst und Speise-Eis aus der Region Saar-Hunsrück. Kostproben des Drei-Gänge-Menüs gingen an das Publikum.Am Vormittag waren im Beisein von Vertretern aus Lokal-, Landes- und Bundespolitik zwei neue Fahrzeuge für die Hermeskeiler Feuerwehr und das Technische Hilfswerk eingesegnet und ihrer Bestimmung übergeben worden. VG-Chef Hülpes lobte die Wehrleute für ihren „sehr ehrenvollen Dienst, den sie für ihre Mitbürger ausüben“ und sah die Politik in der Pflicht, „dafür auch für eine gute Ausrüstung zu sorgen“. Der neue Drehleiter-Wagen der Hermeskeiler Wehr hat rund 640 000 Euro gekostet. Zuschüsse kamen vom Land und vom Kreis Trier-Saarburg.Die Howa-Gewerbeschau läuft noch bis Sonntagabend um 18 Uhr. Die Veranstalter hoffen auf bis zu 10 000 Besucher. Neben Fachvorträgen (14 bis 17 Uhr, Foyer der Integrierten Gesamtschule) stehen am zweiten Messetag eine Trommeldarbietung (11 Uhr, Bühne), eine Zaubershow (14 und 16 Uhr, Hochwaldhalle) und eine Sägekunst-Vorführung (15 Uhr, Außengelände) auf dem Programm. Der Eintritt zur Gewerbeschau ist frei.