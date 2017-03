LKW aufgebrochen - Unbekannte wollten Laster offenbar Abhang hinabrollen

Wie die Polizei Hermeskeil meldet, brachten Unbekannte am Dienstag in der Zeit von 19.09 bis 19.13 Uhr die Fahrertür eines Spezialtransporters einer belgischen Holzrückfirma in einem Waldgebiet in Naurath/Wald auf. Mit einem Schraubendreher knackten die Täter das Türschloss der Fahrerseite, starteten den LKW und versuchten offensichtlich, das Fahrzeug auf dem abschüssigen Waldgelände vorsätzlich einen steilen Abhang hinunterrollen zu lassen. Weil das Lenkradschloss eingerastet war, stieß der LKW jedoch an der Böschungskante gegen eine dicke Buche. Ein Totalschaden an dem Fahrzeug wurde so zwar verhindert, allerdings entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 15 000 Euro.



Ein nachvollziehbares Motiv für die Tat kann die Polizei bislang nicht erkennen. Zeugenhinweise zum Tatgeschehen an die Polizei Hermeskeil, 06503/91510.