Mehrfamilienhaus in Hermeskeil: Sperrmüll in Flammen - Polizei geht von Brandstiftung aus (Fotostrecke)

Verletzt worden sei niemand, teilt die Polizei mit, sie sucht nun Zeugen der Vorfälle. Am Sonntagmorgen gegen 1.06 Uhr hatte die Berufsfeuerwehr Trier den Brand einer größeren Menge Unrat in der Hermeskeiler Scharnhorststraße gemeldet. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass Haushaltsgegenstände im Hinterhof des Anwesens brannten. Die Gebäudefassade wurde durch die Flammen und die enorme Hitzeentwicklung beschädigt, so die Polizei.Das Mehrfamilienhaus werde von Asylbegehrenden bewohnt, in den letzten beiden Monaten habe es im Bereich dieses Anwesens bereits zweimal gebrannt. Die nun brennenden Haushaltsgegenstände seien beim Kellerbrand am 6. Mai beschädigt und zur Entsorgung ins Freie gebracht worden.Ebenfalls in der gleichen Nacht versuchten laut Polizei Unbekannte, einen größeren Stapel Holzscheite, der an ein Einfamilienhaus angrenzt, anzuzünden. Der oder die Täter hätten bisherigen Erkenntnissen zufolge versucht, die Holzscheite mit einer Zeitung und einer Kerze anzuzünden. Das Vorhaben sei jedoch gescheitert. Die beiden Brandorte liegen nur weniger als hundert Meter voneinander entfernt.Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen und schließt einen Zusammenhang nicht aus. Nach bisherigen Erkenntnissen würden keine offensichtlichen Hinweise auf fremdenfeindliche Hintergründe für die Tat vorliegen, dennoch recherchiere man in alle Richtungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden - Telefon: 06503/9151-10.