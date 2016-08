200 Teilnehmer genießen Youngtimer- und Oldtimer-Treffen des MTC Thalfang - Rundfahrt durch den Nationalpark

Thalfang. "Wenn zu unseren Stammgästen alle kommen, die sich neu angemeldet haben, dann platzen wir heute Mittag hier aus allen Nähten." Die Ahnung von Gregor Großmann, dem Vorsitzenden des Gast-Vereins, am frühen Samstagmorgen auf dem Festgelände am Thalfanger Schwimmbad sollte sich bewahrheiten.Als am Nachmittag der Korso der Youngtimer (mindestens 20 Jahre alt) und Oldtimer (mindestens 30 Jahre alt, historisches Kennzeichen) auf die 60 Kilometer lange Rundtour entlang des Nationalparks Hunsrück-Hochwald geschickt wurde, kamen den Fahrzeugen immer noch Neuankömmlinge entgegen.Martin Berens aus Pellingen, Kreis Trier-Saarburg, führte seinen 500er Fiat Abarth Scorpio, Baujahr 1971, schon zum neunten Mal in Thalfang aus und freute sich lange im voraus auf "eine tolle Veranstaltung auf einem wunderschönen Platz, bei dem man immer viele Freunde aus vergangenen Jahren trifft." Ehrensache, dass er an seinem Abarth, der der "zahmeren" Version des "Cinquecento" (500) die zündende Schärfe verleiht, alles selbst vorbereitet hat. "Das macht genau so viel Freude wie das Fahren."René Soffel aus Trier, Mitglied im Audi Club International, war mit einem 100 L seines Geburtsjahrgangs 1976 angereist. Zum ersten Mal. Und er fand nur lobende Worte für das Thalfanger Oldtimer-Meeting und die Organisatoren.Die meisten Teilnehmer kamen aus dem Hunsrück, von der Mosel oder aus dem Saarland. Aber die MTC-Veranstaltung hat sich weit darüber hinaus herumgesprochen. Jörg Strommer aus Karlsruhe hat seinen mit viel Herzblut umgebauten und Kompressor-befeuerten Ford Capri 2.8 Injection "bestimmt schon sieben oder acht Mal" nach Thalfang gelenkt. Warum? "Das ist hier inzwischen Capri-Land geworden. Toller Pflichttermin"Was für die Teilnehmer Freude pur ist, das bedeutet für den Veranstalter jede Menge Arbeit. "Rund 100 Helfer", sagt Gregor Großmann, seien unentgeltlich im Einsatz. Darunter auch die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Thalfang mit einer Rettungsübung sowie als "Geleitschutz" beim Überqueren der B 327. jüb