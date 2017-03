Die Polizei warnt vor dreisten Betrugsmaschen in der Region

Vor wenigen Tagen klingelt das Telefon bei einem 74-jährigen Rentner in Idar-Oberstein. Das teilt die Polizei mit. Es meldet sich ein Mann, der vorgibt, Polizeibeamter zu sein und Jansen zu heißen. Er fragt den überraschten Rentner nach seinen finanziellen Verhältnissen und fordert ihn schließlich auf, einen fünfstelligen Geldbetrag von seinem Konto abzuheben. Polizeibeamte würden am nächsten Tag vorbeikommen, um die Echtheit des Geldes zu überprüfen.



Dem 74-Jährigen kam dieser Anruf seltsam vor. Er reagierte richtig und informierte die Polizei. Als die vermeintlichen Polizisten das Geld am nächsten Tag abholen wollten, warteten statt des Rentners und der Geldscheine echte Polizeibeamte und Handschellen auf die Kuriere.



Am selben Abend wurde ein weiterer Mann vorläufig festgenommen, der in der VG Birkenfeld auf die gleiche Art und Weise versucht hatte, an das Geld einer gutgläubigen Seniorin zu kommen. Gegen die 23 und 24 Jahre alten in Mannheim und Aachen lebenden Männer und die 19-jährige in Aachen lebende Frau wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Nicht nur im Bereich Idar-Oberstein, sondern im gesamten Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Trier häufen sich die Anrufe falscher Polizeibeamter, die vorgeben Geldscheine auf Echtheit, Schmuck auf Vollzähligkeit oder die Sicherheit häuslicher Verstecke überprüfen zu wollen. „Sie alle wollen aber nur eines: ihre Opfer um ihr Erspartes oder ihre Wertsachen bringen“, sagt Karl-Peter Jochem, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier.



Das versuchten offenbar auch zwei Männer, die in der vergangenen Woche bei einer Rentnerin in Trier-Euren klingelten und vorgaben, im Auftrag der Hausverwaltung Reparaturarbeiten in ihrer Wohnung ausführen zu wollen. Nachdem die 74-Jährige erst bei der Hausverwaltung nachfragen wollte, verließen die beiden Männer die Wohnanlage. Einen Reparaturauftrag hatten die Männer nicht.



Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten die Wohnung auskundschaften oder Wertgegenstände stehlen wollten. Das sei durch die geschickte Reaktion der 74-Jährigen verhindert worden.



Nicht minder dreist gingen in den vergangenen Tagen angebliche Spendensammler in den Innenstädten der Region vor. Meist junge Menschen traten dort Passanten entgegen und täuschten durch Gesten vor, taubstumm zu sein.

Gleichzeitig hielten sie ihren Opfern ein Klemmbrett mit einer vermeintlichen Spendenliste vor. Die Symbole und Bezeichnungen auf dieser Liste und die Gesten der Sammler erweckten bei den Passanten den Eindruck, es handele sich um eine Sammlung für Hilfsprojekte.



Tatsächlich waren die vermeintlichen Spendensammler weder taubstumm, noch sammelten sie für wohltätige Zwecke. Die Polizei warnt und rät zu größter Vorsicht, wenn Unbekannte nach Bargeld, Geldüberweisungen oder Wertgegenständen fragen.



Sie empfiehlt: „Hinterfragen Sie die Gründe der Zahlungsaufforderungen und bitten Sie Angehörige oder Nachbarn um Rat. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei. Auch wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen sollten Sie sich mit der Polizei in Verbindung setzen.“