Der Veranstalter und Ausrichter, die Hochwald-Sportfreunde Thalfang, haben die Streckenführung in diesem Jahr so gelegt, dass auch Teile des Nationalparks berührt werden.In vielen Dörfern des vorderen Hunsrücks, in der „Mark“ und rund um die höchste rheinland-pfälzische Erhebung, den Erbeskopf, werden die Ausdauersportler bei brütender Hitze von den Menschen begeistert gefeiert.