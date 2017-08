Exotische Sportart am Erbeskopf: Was bitte ist Gummihuhngolf?

Extra: GUMMIHUHNGOLF AM ERBESKOPF

Skurrile Sportarten gibt es einige in Deutschland, vom Gummistiefelweitwurf über Dirndlspringen bis hin zum Rennen in Wok-Pfannen durch Eiskanäle. Ein neuer Freizeitspaß, der sich nahtlos in diese Reihe außergewöhnlicher Wettbewerbe einreiht, ist das Gummihuhngolf, das die Betreiber des Hochseilgartens am Erbeskopf anbieten.Ausprobiert haben es die sieben bis 14 Jahre alten Teilnehmer des Ferienspaßes der Pfarrgemeinde Igel (Kreis Trier-Saarburg) in einem Parcours, den Richard Siebert vom Team des Highlive-Klettergartens abgesteckt hat und der sich über das gesamte Gelände vor dem Hunsrückhaus erstreckt. Darin eingebaut sind unter anderem auch Rutschbahn und Klettergerüst.Ferienspaß-Betreuerin Anja Fries liest ihrer fünfköpfigen Gruppe die Beschreibung für den nächsten Abschnitt vor: "Von der Spitze des Rodelbergs zum Häuschen am Bogenschießplatz, dreimal um das Häuschen rum, dann zum blauen Hirschen und anschließend auf den Zettel, der den nächsten Abschlag markiert", liest sie vor, und schon schwingen die Kinder abwechselnd ihre Besenstiele, mit denen sie das Spielgerät über die vorgegebene Route befördern. Ali versucht sich schon im Gummihuhngolf für Fortgeschrittene: Er schlägt nach dem Huhn, das seine Mitspieler in die Luft geschleudert haben, um die Flugbahn zu verlängern. Denn gezählt werden nur die Schläge, bei dem sich das Huhn beim Abschlag am Boden befindet, aber keine Verlängerungsschläge.Wie gefällt es den Teilnehmern des Ferienspaßes? "Gut", kommt die Antwort der Kinder unisono. "Mit dem Stock nach dem Huhn schlagen ist cool", sagt der sieben Jahre alte Leon. Besonders gut gefallen haben den fünf Teilnehmern der Abschnitt, bei der sie die Rutsche genutzt haben. "Das ist supergut", sagt Betreuerin Fries über den Sport mit Besenstielen. "Auch für Erwachsene ist dies ein wirklich schöner Spaß und eine coole Idee."Wie sind die Betreiber vom Highlive-Klettergarten auf das neue Angebot gekommen? Bei einer Fortbildung hat ein Team-Mitglied Gummihuhngolf ausprobiert und es zu Hause mit den Mitarbeitern gespielt. "Sie war begeistert und hat uns alle damit infiziert", sagt Siebert. Bisher sei es nur vereinzelt angeboten worden, unter anderem als Alternative für Gruppen, bei denen nicht alle Mitglieder im Hochseilgarten klettern wollten. Im Parcours seien verschiedene Schlagtechniken gefragt, erläutert Siebert. Mal geht es um Weite, dann aber auch um Höhe und um Geschick, zum Beispiel wenn es darum geht, um Hindernisse herumzuspielen.Die Reaktion der Leute sei immer die gleiche, hat Siebert beobachtet. "Oftmals schauen sie ungläubig, wenn sie andere spielen sehen", sagt er. Dann fangen sie an zu schmunzeln, und wenn sie selber einen Besenstiel in die Hand nehmen, seien die meisten mit vollem Ehrgeiz dabei. "So wenig Schläge wie möglich", lautet dann die Devise. Was macht für Siebert den Reiz aus? "Das Hühnchen fliegt nicht so, wie man will, man braucht dazu etwas Gefühl", sagt erAm Gummihuhngolf Interssierte können über das Kontaktformular auf der Internetseite des Klettergartens unter www.highlive.org Kontakt mit den Betreibern des Waldseilgartens aufnehmen und sich nach Preisen und Terminen erkundigen. In nächster Zeit soll die Internetseite mit einem Menüpunkt Gummihuhngolf erweitert werden. Auf der Internetseite www.gummihuhngolf.de ist die Geschichte der Funsportart beschrieben. Demnach hat das Spiel bei der KjG (Katholische junge Gemeinde) seinen Durchbruch gefeiert. 2012 ist die erste deutsche Meisterschaft im Gummihuhngolf ausgetragen worden. Gewinner soll demnach eine Mannschaft aus dem hessischen Fulda gewesen sein, deren Mitglieder vorher noch nie Gummihuhngolf gespielt hatten.