Hunsrückerin macht Polit-Karriere

Der niedersächsische Landtag in Hannover hat eine Hunsrückerin einstimmig zur Präsidentin gewählt: die 56-jährige Gabriele Andretta aus Hundheim. Andretta ist damit die erste Frau an der Spitze des Landtages in der 71-jährigen Geschichte des Parlamentarismus in Niedersachsen und hat zuvor das Amt der Vizepräsidentin bekleidet.



„Das ist ein besonderer Tag in der Geschichte unseres Landes. Das ist auch ein Erfolg für die Gleichstellung und Gleichberechtigung. Gabriele Andretta ist eine Kollegin, die großen Respekt und Anerkennung der Parlamentarier weit über die Fraktionsgrenzen hinaus genießt. Während der vergangenen Jahre hat sie als Landtagsvizepräsidentin bewiesen, dass sie hervorragend geeignet für dieses Amt ist,“ sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder bereits im Vorfeld der Wahl zur Nominierung.



Gabriele Andretta gehört dem Landtag Niedersachsen und damit der SPD-Fraktion seit 1998 an. Sie hat ihren Wahlkreis Göttingen-Stadt seitdem fünf Mal in Folge direkt gewonnen. Andretta war zehn Jahre lang, von 2003 bis 2013, hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, in den Jahren von 2005 bis 2013 auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie ist seit 1983 Mitglied der SPD.



Gabriele Andretta stammt aus Morbach-Hundheim, und lebt seit dem Beginn ihres Studiums der Sozialwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Psychologie an der Georg-August-Universität in Göttingen im Jahre 1980 in Niedersachsen.

Nach dem Abschluss als Diplom-Sozialwirtin promovierte Gabriele Andretta im Jahr 1990 am Institut für Sozialpolitik der Universität Göttingen, forschte danach am Soziologischen Forschungsinstitut (Sofi) und arbeitete bis zum Einzug in den Landtag Niedersachsen 1998 als wissenschaftliche Assistentin am Soziologischen Seminar der Universität Göttingen. Sie ist Mutter von zwei Kindern und lebt in Göttingen.