Massive Verletzungen: Motorradfahrerin stürzt auf der Hunsrückhöhenstraße

Am gestrigen Samstag befuhr gegen 17 Uhr eine 50-jährige Motorradfahrerin laut Polizei die B 327 in Richtung Morbach. Im kurvigen Abschnitt innerhalb der Gemarkung Immert kam die Kradfahrerin in einer Rechtskurve vermutlich infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit zu Fall. Sie kippte mit dem Motorrad nach rechts ab und rutschte über die beiden Gegenfahrspuren hinweg. Dort prallte sie gegen die Schutzplanke und kam einige Meter danach zum Stillstand. Die Frau erlitt durch den Aufprall massive Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Aufgrund der Unübersichtlichkeit der Unfallstelle wurden die beiden Wehren aus Immert und Thalfang zur Verkehrsregelung hinzugezogen.