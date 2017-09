Vermutlich hat ein technischer Defekt in einem Niederspannungsverteilerkasten am Freitagnacht gegen 1 Uhr einen Schwelbrand in einem Gebäude der Hochwald Foods GmbH in Thalfang verursacht.



Mitarbeiter der Firma hatten die Rauchentwicklung im Keller des Gebäudes bemerkt und gemeldet. Vor Ort wurde der Brand durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren Thalfang, Thalfang-Bäsch und Morbach gelöscht.



Durch den Brand entstand ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro.