Einbrecher unterwegs: Kriminelle versuchen, in Morbacher Wohnungen einzudringen

Irgendwann zwischen 19.15 und 22 Uhr haben am Samstagabend Unbekannte versucht, in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Deckerdorf nahe der Industriestraße am Morbacher Ortsrand einzubrechen. Wie die Polizei aus Morbach mitteilt, hätten die Täter versucht, mit Hebelwerkzeugen in Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss einzubrechen. Die insgesamt vier Mietparteien in dem Wohnhaus waren nicht zu Hause.Nach Rückkehr von Bewohnern wurde die Polizei alarmiert, sie stellte an beide Wohnungstüren eindeutige Aufbruchsspuren fest.Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise: Wer hat am Samstag oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Straße Deckerdorf/Industriestraße gesehen? Infos an die Polizei Morbach unter Telefon 06533/9374-0.