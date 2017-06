Sie wurde mit Regalen bestückt und zu einer Bücherzelle umgebaut. Als Standort wurde der ehemalige Telefonzellenplatz neben Vu’s Wok reaktiviert.



In der neuen Zelle können Bücher, CDs und Spiele getauscht und geliehen werden. Das Projekt lebt von der Tauschfreudigkeit seiner Nutzer, und so sind natürlich Spenden jederzeit gern gesehen. Gerne können nicht mehr benötigte Bücher, Spiele und CDs in die Regale geräumt werden. Sollten die Regale aber voll sein, bitten die Organisatoren darum, keine Sachen auf den Boden oder vor die Büchertauschzelle zu stellen. Schüler und Lehrer der Grundschule kümmern sich um den ordentlichen "Betrieb" und verwalten die Spenden wenn die Regale voll sein sollten.



Die finanziellen Mittel zur Umsetzung dieses Projektes stammen von der Weirich-Daubenfeld-Stiftung und dem Förderkreis der Grundschule Thalfang.