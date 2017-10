19-Jährige überschlägt sich bei Onsdorf mit Wagen und wird leicht verletzt

Die junge Frau aus dem Landkreis Trier-Saarburg kam nach ersten Informationen gegen 15.30 Uhr auf der K 110 zwischen Onsdorf und Tawern in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach auf einer Wiese unterhalb der Straße. An einer Baumreihe blieb das Fahrzeug schließlich seitlich liegen. Die 19-Jährige wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit, sie kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde zur Untersuchung in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Laut Polizei vor Ort hatte sie großes Glück, dass ihr nicht mehr passiert ist. An dem VW entstand Totalschaden. Warum das Fahrzeug von der Straße abkam ist noch unklar. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Nittel und Onsdorf, die Feuerwehr-Einsatzzentrale in Konz, die First Responder Obermosel, die Rettungswache Saarburg mit Rettungswagen und Notarzt sowie die Polizeiinspektion Saarburg.