Um 15.16 Uhr am Dienstag erhielt das Veterinäramt laut Kreis-Pressesprecher Thomas Müller dann die Entwarnung per E-Mail: Auch die beiden ausstehenden Befunde zu Tieren aus der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg seien negativ.Insgesamt waren seit dem 20. Januar zehn tote Vögel aus dem Kreisgebiet zur Untersuchung nach Koblenz gebracht worden ( „Bisher kein Befund für toten Schwan in Konz“ , TV vom 31. Januar).Besonders der große Feuerwehreinsatz wegen des toten Schwans in Konz hatte am Samstag für Aufsehen gesorgt.