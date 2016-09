Nach Unfall auf der B51 bei Konz: Verkehr läuft wieder

Foto: Agentur Siko

(Konz) Am Samstagnachmittag ist es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 51 nahe Konz in Fahrtrichtung Trier gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Unfall in Höhe des Warenhauses Möbel Martin Ursache für den Stau. Genauere Angaben konnte die Polizei noch nicht machen.