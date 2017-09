Rassistische Sprüche am Spielplatz rufen Polizei auf Plan

Die meisten menschenverachtenden Hassbotschaften auf den Bänken sind auf Englisch verfasst. Jemand hat sie mit einem dicken Schwarzen Filzstift, teils gespickt mit Rechtschreibfehlern, auf die Lehnen der Sitzgelegenheiten geschmiert.



Spaziergänger, die am Dienstagmorgen dort vorbeigehen reagieren angewidert, als der TV-Reporter sie darauf anspricht, ob sie die Schmierereien gesehen hätte. „Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen“, sagt zum Beispiel eine Frau, die ihren Hund ausführt. „Das ist ja ekelhaft.“



Die Triererin Isolde Schnorbach war da ein wenig aufmerksamer. Sie hat die Schmierereien schon am Sonntag gesehen: „Heute auf meiner Radtour zur Konzer Brücke bei einer kurzen Rast machte mich ein älterer Herr entsetzt auf diese Schmiererei auf einer von mehreren Ruhebänken am Moselufer auf Höhe des Kinderspielplatzes in Konz aufmerksam“, schreibt sie in ihrer E-Mail an den TV. Im Anhang ist ein Foto von der Bank, die direkt vor dem Spielplatz steht. „Deutschland den Deutschen“, steht dort. Ein Hakenkreuz daneben. Dahinter steht auf Englisch: „No more fucking refugees. Kill ’em all (deutsch: „Keine verdammten Flüchtlinge mehr. Töte sie alle“). Der TV verzichtet auf die Veöffentlichung von Fotos, um den mutmaßlich rassistischen Tätern keine Plattform zu bieten. Schnorbach meint dazu: „Diese ‚Meinungsäußerung’ ist nicht nur erschreckend und macht Angst, sondern sie ist so dumm, dass sich ein weiterer Kommentar dazu erübrigt. Solche Leute sollte man zur Rede stellen, sofern eine Diskussion mit ihnen überhaupt noch möglich ist.“



Inzwischen, drei Tage nach einer möglichen Erstsichtung der Sprüche, ist auch die Polizei aktiv. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier sagt am Dienstagvormittag auf TV-Anfrage: „Der Sachverhalt ist bekannt. Wir bereiten gerade eine Pressemitteilung vor.“



Weitere Informationen folgen.