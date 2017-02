Spezialeinsatz der Polizei in Nittel wegen Gefährdung eines Kindes - 23-Jähriger festgenommen, Kind in Obhut des Jugendamtes

Aufgrund einer Anzeige wegen möglicher Kindeswohlgefährdung in einer Wohnung ist die Polizei mit Kräften eines Spezialeinsatzkommandos in Nittel angerückt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag.



Das dreijährige Mädchen konnte ebenso wohlauf angetroffen werden wie seine Mutter und deren Lebensgefährte. Das Kind wurde vom Jugendamt in Obhut genommen, der Mann wurde nach Polizeiangaben vorläufig festgenommen.



Grund für diesen besonderen Einsatz sei ein Hinweis an die Polizei in Saarburg gewesen, dass der Lebensgefährte psychisch labil, aggressiv und gewalttätig sei. Ferner habe die Annahme im Raum gestanden, dass der 23-jährige möglicherweise bewaffnet sein könnte. Aus diesem Grund wurden einige Straßen um das betroffene Wohnhaus abgesperrt.



Als die Kräfte der Spezialeinheit um 18.50 Uhr die Wohnung öffneten, ließ sich der 23-jährige Verantwortliche ohne Gegenwehr festnehmen. Die Dreijährige wurde unverletzt im Beisein ihrer Mutter in die Obhut des Jugendamtes übergeben.



Die andauernden Ermittlungen der Polizei sollen nun Klarheit über die Gefahrenlage für das Kind, die Verantwortlichkeit der Mutter sowie den psychischen Gesundheitszustand des 23-Jährigen erbringen.