Die 25-Jährige war am Konzer Bahnhof angekommen und zu Fuß in Richtung Weinbergstraße gegangen. Dort habe sie ein Unbekannter plötzlich von hinten gepackt und ihr mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen.



Die Frau erlitt laut Polizei schwere Verletzungen im Gesicht, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und möglicherweise Blut an seiner Kleidung haben. Die Polizei sucht Zeugen. Am Bahnhof Konz seien mehrere Menschen ausgestiegen. Möglicherweise könnten Anwohner der Weinbergstraße Hinweise geben. Die Kriminalpolizei ist unter Telefon 0651/9779-2480 erreichbar.