Florian Valerius aus Trier gewinnt deutschen Buchblog-Award

Er liebt Bücher, er liest jede Menge Geschichten und tauscht sich gern mit anderen Bücherfans darüber aus. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt der 35-jährige Trierer Buchhändler, dem der Börsenverein und die Online-Plattform NetGalley gestern auf der Frankfurter Buchmesse den ersten Buchblog-Award verliehen haben. Die Auszeichnung in der Kategorie Sonderpreis würdigt Valerius’ Instagram-Account, den der Blogger seit Juni 2016 betreibt.Verlegerin Felicitas von Lovenberg erklärte bei der Preisverleihung, Valerius überzeuge mit seiner Kreativität bei den Fotos und Bildunterschriften sowie seinem ganz eigenen Zugang zur Literatur. „Er wird als Mensch hinter dem Account sichtbar, der andere mit seiner Leidenschaft ansteckt“.„Das Schönste am Bookstagrammen ist für mich eindeutig die Community“, sagt Valerius. „Und damit einhergehend die Unmittelbarkeit, die Nähe (eigentlich ja verrückt, da es sich ja „nur“ in der digitalen Welt abspielt) zu anderen Usern und Followern. Uns eint alle eine Passion: das Lesen. Schreibe ich an einem Text, dann mache ich das ja alleine für mich, ich sitze in meinem Sessel, schreibe, lasse es aus mir herausfließen – ohne erst mal zu bedenken, was danach damit passiert. Ist er dann online, beginnt mein Handy zu leben – sofort erhalte ich Rückmeldung“.Insgesamt 400 deutschsprachige Blogger standen auf der Auswahlliste. Die Jury wählte am Ende zwei Preisträger aus.„Buchblogs leisten einen wesentlichen Beitrag zum öffentlichen Gespräch über Bücher – abseits der konventionellen Literaturkritik“, hieß es in der Ausschreibung des Preises. „Sie stehen für Vielfalt und Abwechslungsreichtum im Literaturbetrieb“. Prämiert werden Blogs, die Literatur auf besondere Weise vermitteln und ihre Zielgruppe charakteristisch ansprechen. Ein Sonderpreis wird für einen Vlog (Videoblog), Instagram-Account oder Podcast zum Thema Bücher vergeben.