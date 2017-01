Wie nach einem Schneesturm: LKW verliert in Luxemburg 10.000 Liter flüssige Kreide

Wie die Luxemburger Polizei am Abend mitteilte, verlor ein 44-Tonner am Abend an der Ausfahrt Metz in Richtung A 3 10.000 Liter flüssige Kreide. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht geklärt. Feuerwehr und Straßenbauverwaltung standen am Abend vor dem Problem, wie sie die mittlerweile gefrorene Flüssigkeit von der Straße entfernen könnten. Die Ausfahrt ist noch längere Zeit gesperrt. red