Der Ladendieb habe am Freitagnachmittag im Kaufhaus in der Rue Louis Pasteur zehn Packungen Unterhosen entwendet, die er im Innenfutter seiner Jacke verstaute, so die luxemburgische Polizei. Um nicht aufzufallen, habe er das Dosenbier gekauft, sei aber dennoch von dem Ladendetektiv gestellt worden. Gegen den Mann sei in den vergangenen Monaten bereits mehrmals Strafanzeige wegen Ladendiebstahls erstellt worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde am Samstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.