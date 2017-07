Nach Entsorgung unzähliger Backwaren: Polizei schnappt Brotsünder von Luxemburg

Jetzt berichtet die Police Grand-Ducale, dass der Urheber der “Entsorgungen” identifiziert wurde.Kiloweise Brot, Brötchen und andere Backwaren der Bäckereikette Fischer haben Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung in einem Wald bei Wintger gefunden. Die Bäckerei reagierte am Dienstagmittag mit einer Pressemitteilung auf die Aktionen: “Seit dem 26. Juni ist Fischer mit böswilligen Akten konfrontiert.”Mehr zum Thema: Müllberg mal anders: Mindestens 50 Brote in Luxemburger Wald entsorgt Laut Polizei gab es insgesamt drei Verunreinigungen bekannt– am 7. Juli in Wintger– am 12. Juli zwischen Clerf und Drauffelt– am 18. Juli im Naturschutzgebiet Ramescher.Gegen den Müllsünder wurde Stafanzeige erstattet. Die Bäckerei Fischer will eingesammelte Produkte, bei denen das Haltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist, an das Luxemburger Rote Kreuz weitergegeben. Der Rest soll in Biogasanlagen im Großherzogtum gesteckt werden.Quelle: Tageblatt.lu